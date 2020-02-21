Milli Savunma Bakanı Akar'dan canlı yayında flaş İdlib ve mülteci akını açıklaması "Yeni gelecekleri..." | Video
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin İdlib'le ilgili olarak "Zor kullanmak dahil ateşkesi sağlayacağız" dedi. Bakan Akar, İdlib'den gelebilecek mülteci akını ile ilgili olarak "İdlib'den gelecekleri ağırlayamayız" dedi.
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