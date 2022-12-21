Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! "NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayıyor" | Video

Milli Savunma Bakanı Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar Yunanistan'ın saldırgan politikalarına sert tepki göstererek "Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.