Video Haber Milli Savunma Bakanı Akar'ın eşi Şule Akar ve beraberindeki komutan eşleri Anıtkabir'i ziyaret etti | Video
Milli Savunma Bakanı Akar'ın eşi Şule Akar ve beraberindeki komutan eşleri Anıtkabir'i ziyaret etti | Video

Milli Savunma Bakanı Akar'ın eşi Şule Akar ve beraberindeki komutan eşleri Anıtkabir'i ziyaret etti | Video

09.03.2023 | 06:13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı'nın eşi, Kuvvet Komutanları'nın, personelin eşleri, kadın subaylar, kadın astsubaylar ve kadın sivil memurlar ile "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Şule Akar'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şule Akar, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şule Akar, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Milli Savunma Bakanlığı mensupları ve eşleri ile kadın askerlerimiz adına '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde huzurunda bulunuyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle tarihimizin en büyük doğal afetlerinden biri olan ve milletçe büyük acılar yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tarih boyunca maruz kaldığımız tüm sıkıntıları, daima birlik ve beraberlik içerisinde aşmayı başaran asil milletimiz, şüphesiz ki bu felaketi de bir ve beraber olarak aşacak ve geleceğe daha umutla yürüyecektir. Türk kadınları da bu süreçte depremin yaralarını sarmak için üstün bir gayret ve fedakarlıkla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. Türk kadınları olarak, ülkemizi daima daha ilerilere taşımanın gayretinde olacağımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatıranızı saygı ve minnetle yad ediyoruz"

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