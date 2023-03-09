Milli Savunma Bakanı Akar'ın eşi Şule Akar ve beraberindeki komutan eşleri Anıtkabir'i ziyaret etti | Video
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı'nın eşi, Kuvvet Komutanları'nın, personelin eşleri, kadın subaylar, kadın astsubaylar ve kadın sivil memurlar ile "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
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