Video Haber Milli Savunma Bakanı Güler Irak’ta | Video
Milli Savunma Bakanı Güler Irak’ta | Video

Milli Savunma Bakanı Güler Irak’ta | Video

06.02.2024 | 10:34

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak’a geldi. Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile başkent Bağdat’ta çeşitli temaslarda bulunacak.

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