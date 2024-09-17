Milli Savunma Bakanı Güler: "Terör örgütünün belini kırdık" | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, icra edilen başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdıklarını ifade ederek, “Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir” dedi.
Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde yeni destanlar yazarken, 17'nci Komando Tugayımıza bağlı Komando Taburlarımız da Fırat Kalkanı Harekâtı alanında büyük bir özveriyle ve kahramanca görev yapmaktadır. Nitekim icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdık. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına izin vermeyeceğiz. Bu amaçla, gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Milli Savunma Bakanı Güler: "Terör örgütünün belini kırdık" | Video 17.09.2024 | 09:12
01:10
01:21
02:40
33:09
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 16.09.2024 | 18:21
00:49
Özgür Özel'den şehit Ayşenur'un cenazesinde "Ben niye konuşmadım" kavgası! 14.09.2024 | 21:46
26:09
17:20
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinden çuval dolusu eşya alındı 14.09.2024 | 18:34
02:58
12:52
Başkan Erdoğan: "Ayşenur'un hesabını soracağız" | Video 14.09.2024 | 15:41
12:54
İsrail'in şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı | Video 14.09.2024 | 14:08
04:33
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi'ye baba ocağında dualarla veda 14.09.2024 | 13:17
02:48
00:23
08:28
30:37
04:13
SON DAKİKA | Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama! 13.09.2024 | 15:33
02:23
İpek Yolu Roket Takımı'ndan yerli ve milli 'Uçuş Kontrol Kartı' 13.09.2024 | 10:39
04:23
Emine Erdoğan: Çocuklara ölüm - savaş dışında bir gelecek sunmalıyız 13.09.2024 | 10:06