Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi | Video
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı diledi.
Pençe Kilit Operasyonu'nu takip eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlar şehitler için Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında düzenlenen uğurlama töreninin ardından Ankara'ya döndü.
Bakan Akar, Şehit Doğan'ın ailesi ile bir araya geldi. Baba Eyüp Doğan ve şehidin kardeşleri ile görüşen Bakan Akar, başsağlığı dileklerini iletti. Ardından 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına giden Bakan Akar ve Komutanlar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan için düzenlenen "Şehit Karşılama Onur Töreni"ne katıldı.