Video Haber Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta
03.04.2021 | 12:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hasan Basri Yalçın | Karadeniz’in kuzeyine dikkat 03:37
Hasan Basri Yalçın | Karadeniz’in kuzeyine dikkat 03.04.2021 | 12:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta 02:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta 03.04.2021 | 12:05
Mehmet Barlas | Orwell’in 1984 kitabı sanki tüm dünyada sahneye koyuluyor 02:21
Mehmet Barlas | Orwell’in 1984 kitabı sanki tüm dünyada sahneye koyuluyor 03.04.2021 | 11:10
Hıncal Uluç | Sanatçının Kaderi... Ya da Kaya Akarsu... 02:18
Hıncal Uluç | Sanatçının Kaderi... Ya da Kaya Akarsu... 03.04.2021 | 10:35
Salih Tuna | Erdoğan’a karşı değişik bir ittifak 04:12
Salih Tuna | Erdoğan’a karşı değişik bir ittifak 03.04.2021 | 10:32
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Etsiz butsuz bir dünya! 03:01
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Etsiz butsuz bir dünya! 03.04.2021 | 09:49
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 00:37
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 03.04.2021 | 09:38
Engin Ardıç | Memleketimden zekâ pırıltıları 03:41
Engin Ardıç | Memleketimden zekâ pırıltıları 03.04.2021 | 09:45
İstanbul Şişli'de kaldırımda tam 100 bin lira bulan kişi cebine koyup yola devam etti | Video 01:16
İstanbul Şişli'de kaldırımda tam 100 bin lira bulan kişi cebine koyup yola devam etti | Video 03.04.2021 | 00:46
Akıncı 14. bölüm... Ben bu görevi hak etmiyorum! 04:35
Akıncı 14. bölüm... "Ben bu görevi hak etmiyorum!" 02.04.2021 | 23:45
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçtı | Video 01:30
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçtı | Video 02.04.2021 | 23:32
Alman polisi Alzheimer hastası Türk'ü ağır yaraladı | Video 01:26
Alman polisi Alzheimer hastası Türk'ü ağır yaraladı | Video 02.04.2021 | 23:24
Mansur Yavaş’ın, “Her okulda bir hemşire” şeklindeki vaadi de yalan oldu! | Video 00:45
Mansur Yavaş’ın, “Her okulda bir hemşire” şeklindeki vaadi de yalan oldu! | Video 02.04.2021 | 22:01
Son dakika haberi: ABD Kongresi'nde dış tehdit alarmı: Giriş çıkışlara kapatıldı | Video 02:38
Son dakika haberi: ABD Kongresi'nde dış tehdit alarmı: Giriş çıkışlara kapatıldı | Video 02.04.2021 | 20:48
Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı | Video 01:49
Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı | Video 02.04.2021 | 20:35
Son dakika: 2 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 verilerinde son durum | Video 01:14
Son dakika: 2 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 verilerinde son durum | Video 02.04.2021 | 20:06
58 ilde hafta sonu kısıtlaması | Video 05:35
58 ilde hafta sonu kısıtlaması | Video 02.04.2021 | 18:22
SON DAKİKA: İstanbul’da kısıtlama trafiği başladı: Yola çıkacaklar haritaya dikkat! | Video 05:32
SON DAKİKA: İstanbul’da kısıtlama trafiği başladı: Yola çıkacaklar haritaya dikkat! | Video 02.04.2021 | 18:16
Türk Sahil Güvenlik Botu’ndan Yunan botuna muhteşem müdahale | Video 00:47
Türk Sahil Güvenlik Botu’ndan Yunan botuna muhteşem müdahale | Video 02.04.2021 | 17:59
Türk Sahil Güvenlik botundan Yunan sahil güvenliğine muhteşem müdahale kamerada! 00:47
Türk Sahil Güvenlik botundan Yunan sahil güvenliğine muhteşem müdahale kamerada! 02.04.2021 | 17:31

Milli Savunma bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi ve 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA