Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı | Video

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, güneyindeki terörist varlığını kabul etmeyeceğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç, silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstün moral, motivasyon ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda azimli, kararlı ve muktedirdir." dedi.