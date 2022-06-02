Milli Savunma Bakanlığı bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! | Video

Milli Savunma Bakanlığı Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs’ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüler yayınladı. "Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!" notu ile paylaşılan videoda nefes kesen görüntüler yer aldı.