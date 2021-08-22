Milli Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı'ndan görüntüler paylaştı | Video

Milli Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı’ndan görüntüler paylaştı. Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Türk ve Azerbaycan askerleri, "tek millet, iki devlet" anlayışıyla tahliye mesaisi yapıyor, birlikte nöbet tutuyor, ihtiyacı olanların yardımına koşuyor.