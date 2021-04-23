Video Haber Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu

Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu

Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu
23.04.2021 | 10:15

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel videosu paylaştı.

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