Video Haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi
25.03.2021 | 10:42

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi" denildi.

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