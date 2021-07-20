Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! '39 terörist etkisiz hale getirildi'
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.