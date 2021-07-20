Video Haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! '39 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! '39 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! '39 terörist etkisiz hale getirildi'
20.07.2021 | 11:08

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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