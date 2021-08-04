Milli Savunma Bakanlığı'ndan orman yangınları paylaşımı "33 sorti ve 462 saat uçuş"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
10:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de 04.08.2021 | 11:34
03:21
Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu! 04.08.2021 | 11:20
00:15
Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Kural tanımaz başkan 04.08.2021 | 08:50
00:26
01:13
28:17
02:06
Jandarma alevlerin içinde: Canlarımız da bize emanet | Video 03.08.2021 | 22:50
00:19
Cumhurbaşkanı ile 'Gündem Özel' canlı yayınla bugün 21.00'de ATV'de | Video 03.08.2021 | 22:12
28:03
00:15
01:12
04:15
Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı | Video 03.08.2021 | 19:31
00:52
Son dakika: Afganistan'da büyük patlama! | Video 03.08.2021 | 19:23
00:54
Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" gökyüzünden takip ediyor | Video 03.08.2021 | 19:15
05:59
Son Dakika Magazin Haberleri... Tuğba Özay suç duyurusunda bulundu! | Video 03.08.2021 | 18:01
00:38
18:36
04:30
Mahmut Övür | Hangisi daha büyük felaket? 03.08.2021 | 14:01
01:02
SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler... 03.08.2021 | 13:08
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA'lar, yangın söndürme çalışmalarına destek için aralıksız görev yapmaya devam ediyor. 33 sorti ve 462 saat uçuş yapan İHA’larımız, 12 ilde toplam 45 yangını tespit ederek söndürme çalışmaları için anlık görüntü aktarımı sağladı" ifadelerine yer verildi.