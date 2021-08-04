Video Haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan orman yangınları paylaşımı "33 sorti ve 462 saat uçuş"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan orman yangınları paylaşımı "33 sorti ve 462 saat uçuş"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan orman yangınları paylaşımı
04.08.2021 | 12:21

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan orman yangınları paylaşımı 33 sorti ve 462 saat uçuş 00:47
Milli Savunma Bakanlığı'ndan orman yangınları paylaşımı "33 sorti ve 462 saat uçuş" 04.08.2021 | 12:21
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA'lar, yangın söndürme çalışmalarına destek için aralıksız görev yapmaya devam ediyor. 33 sorti ve 462 saat uçuş yapan İHA’larımız, 12 ilde toplam 45 yangını tespit ederek söndürme çalışmaları için anlık görüntü aktarımı sağladı" ifadelerine yer verildi.

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