Milli Savunma Bakanlığından sınır güvenliği paylaşımı | Video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “Mehmetçik, “Hudut namustur!” anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır” dedi.