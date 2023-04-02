Milli Savunma Bakanlığından sınır güvenliği paylaşımı | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “Mehmetçik, “Hudut namustur!” anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır” dedi.
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