Video Haber Milli Savunma Bakanlığından sınır güvenliği paylaşımı | Video
Milli Savunma Bakanlığından sınır güvenliği paylaşımı | Video

Milli Savunma Bakanlığından sınır güvenliği paylaşımı | Video

02.04.2023 | 19:36

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “Mehmetçik, “Hudut namustur!” anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır” dedi.

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