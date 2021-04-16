Milli teknoloji hamlesi hız kazandı! Yerli füze motoru dünya rekoru kırdı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, 240mm çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşarak sınıfında dünya rekoru kırdı. TEI-TJ300; hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uygulanabilecek" dedi.