Video Haber Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı Julia İtuma'nın şüpheli ölümü! Son görüntüsü ortaya çıktı... | Video
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı Julia İtuma'nın şüpheli ölümü! Son görüntüsü ortaya çıktı... | Video

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı Julia İtuma'nın şüpheli ölümü! Son görüntüsü ortaya çıktı... | Video

13.04.2023 | 13:21

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma (19) Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken polisin şüpheli ölümle ilgili incelemeleri sürüyor. Öte yandan otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda genç oyuncunun akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, görüntü ortaya çıktı.

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Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı. Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

TELEFON KONUŞMASINDAKİ SIR

Öte yandan otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda genç oyuncunun akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edilmiştir.

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