Milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü! Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı | Video
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de yaptığı konuşmada terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yaptı. Geçtiğimiz gün, milliyetçilik tiyatrosu oynayan İmamoğlu, amcasının ülkücü olduğunu söylemişti. Bugün ise mitingde gördüğü Demirtaş pankartına kayıtsız kalamayan İmamoğlu, "Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i yok. Herkes için adalet" dedi.
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