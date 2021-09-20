Milyar dolarlık şirketler evlatlıklara emanet: Şimdi de İmparatorluk için evlatlık aranıyor! | Video
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Farklı gelenekleriyle ülkemizde en çok ilgi çeken ülkelerin başında Japonya geliyordur herhalde. Sohbet esnasında olur olmadık yerde Japonlardan örnekler vermeyi çok seviyoruz. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren’in sunduğu Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde Japonya’daki yine farklı bir gelenek işleniyor. İşte, Asya’nın ekonomi devi olan Japonya’daki evlat edinme geleneği hakkında ilginç bilgiler...