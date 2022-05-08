Video Haber Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var | Video
Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var | Video

Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var | Video

08.05.2022 | 17:57

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde yarın toplanacak. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler yer alacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

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