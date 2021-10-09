Minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada | Video 22.04.2022 | 14:57
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Son yolculuk karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video 22.04.2022 | 14:43
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Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video 22.04.2022 | 14:28
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Yoga eğitmeni Akif Manaf ve avukatından basın mensuplarına tehdit | Video 22.04.2022 | 14:27
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Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı | Video 22.04.2022 | 12:43
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Üç terör örgütüne baskın. Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video 22.04.2022 | 12:36
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Alışveriş yapan kadını küfür ve tehditle dışarı çıkarttı | Video 22.04.2022 | 12:26
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Drift yapıp sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 44 bin 870 TL. ceza | Video 22.04.2022 | 12:22
Muğla’nın Bodrum ilçesinde otel personeli taşıyan minibüsle cip çarpıştı. Kaza sonrası toplam 22 kişi hastaneye kaldırıldı.