Video Yaşam Minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı | Video
Minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı | Video

Minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı | Video

09.10.2021 | 20:49

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde otel personeli taşıyan minibüsle cip çarpıştı. Kaza sonrası toplam 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

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