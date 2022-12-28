Video Haber Minibüs ile halk otobüsünün çarpıştığı feci kaza kamerada | Video
Minibüs ile halk otobüsünün çarpıştığı feci kaza kamerada | Video

Minibüs ile halk otobüsünün çarpıştığı feci kaza kamerada | Video

28.12.2022 | 19:36

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OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş'ta minibüs şoförünün hayatını kaybettiği , 4 kişinin de yaralandığı halk otobüsü ve minibüs kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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