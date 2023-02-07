Video Haber Mısır yardım uçağı Türkiye’de | Video
Mısır yardım uçağı Türkiye’de | Video

Mısır yardım uçağı Türkiye’de | Video

07.02.2023 | 18:48

50 ülke Türkiye’ye insani yardım için harekete geçti. Mısır yardım uçağı Türkiye’ye geldi. Detaylar A Haber’de!

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