Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Bakan Çavuşoğlu: "Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz" | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle bugün Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret, 11 yılın ardından yapılmış olması açısından önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bundan sonraki süreçte daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız" dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise; "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz." ifadelerine yer verdi...