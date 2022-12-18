Mısır'a 'yetki alanı' tepkisi! Diplomatik kaynaklar: "Mısır ve Libya diyalog süreci başlatmalı" | Video
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Mısır, Doğu Akdeniz'de batı sınırlarına ilişkin yeni bir deniz yetki alanı açıklaması yapmıştı. Libya'da bu açıklamaya tepki göstermişti. Türkiye'deki diplomatik kaynaklar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Mısır ve Libya arasında diyalog süreci başlatılması gerektiğine dikkat çekerek, Libya’nın kıta sahanlığı haklarının ihlal edildiğini ifade etti.