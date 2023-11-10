Video Haber MİT, PKK/KCK’nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten teröristi etkisiz hale getirdi | Video
MİT, PKK/KCK’nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten teröristi etkisiz hale getirdi | Video

MİT, PKK/KCK’nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten teröristi etkisiz hale getirdi | Video

10.11.2023 | 15:11

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün olarak örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para trafiğini yöneten Rızgar Suvar kod Yadin Bulut, etkisiz hale getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

MİT'in PKK/KCK terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor. MİT, Irak'ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla terör örgütüne darbe vurmayı sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, MİT tarafından, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin takibi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, yurt içinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında adli takibat yürütülmesi üzerine 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldığı, 2016 sonuna kadar Kandil'de faaliyet gösterdiği, 2017 yılında örgüt tarafından oluşturulan sözde Palu Açılım Grubu Sorumluluğuna getirildiği ve 2018 yılında Hakurk-Avaşin bölgelerinde sözde gümrük sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği bilinen Rızgar Suvar kod Yadin Bulut'un, güncel olarak örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para trafiğini yönettiği öğrenildi.

MİT mensuplarınca, PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerine darbe vurulması amacıyla Rızgar Suvar kod Yadin Bulut'un etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

MİT tarafından, operasyon kararı alınması akabinde örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinden sorumlu Rızgar Suvar kod Yadin Bulut'un yeri, Irak kuzeyindeki geniş istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

MİT'in sahadaki ajanlarından, Rızgar Suvar kod Yadin Bulut'un, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik uzmanları tarafından, Rızgar Suvar kod Yadin Bulut'un etkisiz hale getirilmesinin, PKK/KCK'nın finans ayağına darbe vurduğu şeklinde yorumlandı. Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak'ta gerekse Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MİT, PKK/KCK’nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten teröristi etkisiz hale getirdi | Video 00:25
MİT, PKK/KCK’nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten teröristi etkisiz hale getirdi | Video 10.11.2023 | 15:11
Bakan Koca pandemi sonrası hekim göçünü tek tek rakam vererek anlattı | Video 01:26
Bakan Koca pandemi sonrası hekim göçünü tek tek rakam vererek anlattı | Video 10.11.2023 | 15:04
Başkan Erdoğan’dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı’ya Gazze tepkisi: Eğer samimiyseniz İsrail’e baskı yapın | Video 14:31
Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı'ya Gazze tepkisi: "Eğer samimiyseniz İsrail'e baskı yapın" | Video 10.11.2023 | 11:16
Bakan Koca’dan ’Beyaz Reform’ açıklaması: Özelden kamuya dönüşü hızlandırdı | Video 49:17
Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' açıklaması: "Özelden kamuya dönüşü hızlandırdı" | Video 10.11.2023 | 10:50
Atatürk, vefatının 85’nci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı’nda anıldı | Video 08:44
Atatürk, vefatının 85'nci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı | Video 10.11.2023 | 10:03
CHP, Taksimde düzenlenen 10 Kasım anma programına çelenk getirmeyi unuttu | Video 00:16
CHP, Taksimde düzenlenen 10 Kasım anma programına çelenk getirmeyi unuttu | Video 10.11.2023 | 10:40
Bakan Yerlikaya’dan 10 Kasım paylaşımı | Video 00:20
Bakan Yerlikaya'dan 10 Kasım paylaşımı | Video 10.11.2023 | 09:17
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Anıtkabir’de tören | Video 24:44
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören | Video 10.11.2023 | 09:19
Erzincan Emniyet Müdürlüğünden Atatürk’e özel video klip | Video 00:39
Erzincan Emniyet Müdürlüğünden Atatürk’e özel video klip | Video 10.11.2023 | 08:47
Biden’ın konuşması Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi 01:09
Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi 10.11.2023 | 00:34
Kudüs’teki ateşkes protestosuna polisten coplu müdahale 01:20
Kudüs’teki ateşkes protestosuna polisten coplu müdahale 09.11.2023 | 23:32
IKBY’de ABD askerlerinin bulunduğu üsse İHA saldırısı 00:16
IKBY’de ABD askerlerinin bulunduğu üsse İHA saldırısı 09.11.2023 | 21:45
Bin 500 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı 05:11
Bin 500 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı 09.11.2023 | 21:12
Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye 7 bin lira ceza kesildi 00:52
Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye 7 bin lira ceza kesildi 09.11.2023 | 21:12
Hareket halindeki minibüs bir anda alev aldı 00:44
Hareket halindeki minibüs bir anda alev aldı 09.11.2023 | 21:12
Milli Savunma Bakanı Güler, Macaristan’da askeri törenle karşılandı 02:43
Milli Savunma Bakanı Güler, Macaristan’da askeri törenle karşılandı 09.11.2023 | 21:12
Osmaniye’de otomobil satışı karşılığında verdikleri çekleri tehditle geri alan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı 01:09
Osmaniye'de otomobil satışı karşılığında verdikleri çekleri tehditle geri alan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı 09.11.2023 | 17:36
AK Partili Durgut’tan Filistinli sağlık çalışanlarına destek: Her zaman hazırız! | Video 07:00
AK Partili Durgut'tan Filistinli sağlık çalışanlarına destek: "Her zaman hazırız!" | Video 09.11.2023 | 14:54
Başkan Erdoğan Özbekistan’da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde konuştu | Video 13:38
Başkan Erdoğan Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu | Video 09.11.2023 | 11:48
Başkan Erdoğan, Taşkent Kongre Merkezi’ne geldi | Video 02:07
Başkan Erdoğan, Taşkent Kongre Merkezi’ne geldi | Video 09.11.2023 | 09:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA