MİT, PKK/YPG'nin elindeki Moldovalı anne ve 4 çocuğunu operasyonla kurtardı | Video
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Moldova Hükümeti'nin yardım talebi üzerine MİT, PKK/YPG'nin elindeki Moldovalı anne ve 4 çocuğunu başarılı bir operasyonla kurtardı.