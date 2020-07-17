Video Haber MİT, PKK/YPG'nin elindeki Moldovalı anne ve 4 çocuğunu operasyonla kurtardı | Video

MİT, PKK/YPG'nin elindeki Moldovalı anne ve 4 çocuğunu operasyonla kurtardı | Video

MİT, PKK/YPG'nin elindeki Moldovalı anne ve 4 çocuğunu operasyonla kurtardı | Video
17.07.2020 | 15:14

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Moldova Hükümeti'nin yardım talebi üzerine MİT, PKK/YPG'nin elindeki Moldovalı anne ve 4 çocuğunu başarılı bir operasyonla kurtardı.

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