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OTOMATİK OYNAT
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Muhtarlardan İmamoğlu’na veto! | Video 31.01.2023 | 18:53
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Mithat Kocadağ tutuklandı! | Video 31.01.2023 | 18:48
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Kamyoneti otomobile bağlayarak çaldılar! | Video 31.01.2023 | 18:46
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60 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı | Video 31.01.2023 | 18:04
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Muhalif gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’nu yine bombaladı! | Video 31.01.2023 | 15:39
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Kahraman Türk komandosu, Kış Tatbikatı-2023’ü başarıyla icra ediyor | Video 31.01.2023 | 15:37
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Babacan'dan itiraf gibi ifadeler: "Avrupa bize aferin diyecek" | Video 31.01.2023 | 12:19
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Meksika’da koruma altındaki piramide tırmanan turiste sopalı saldırı | Video 30.01.2023 | 21:24
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Suç örgütü operasyonunda flaş gelişme: 10 çete üyesi tutuklandı | Video 30.01.2023 | 21:02
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Şişli'de iki gecekondu alev alev yandı | Video 30.01.2023 | 18:24
00:28
İstanbul'da kar yağışı başladı | Video 30.01.2023 | 18:17