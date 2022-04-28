MİT'in koordine ettiği mahkum takası nasıl yapıldı? İşte Türkiye'deki takasın perde arkası! | Video

Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye'de takas edildi. Peki bu takas nasıl gerçekleşti? Aytıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı..