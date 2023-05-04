Video Haber MİT'ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon! PKK’nın sözde eğitim sorumlusu yok edildi | Video
MİT'ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon! PKK’nın sözde eğitim sorumlusu yok edildi | Video

MİT'ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon! PKK’nın sözde eğitim sorumlusu yok edildi | Video

04.05.2023 | 10:07

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı..

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