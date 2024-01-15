Video Haber MİT'ten Metina'ya nokta operasyonu: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video
MİT'ten Metina'ya nokta operasyonu: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video

MİT'ten Metina'ya nokta operasyonu: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video

15.01.2024 | 10:21

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün sözde sorumluların da saklandığı inler, yerle bir edildi. MİT'in, Irak'ın Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda örgütün sözde sorumlularından Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

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