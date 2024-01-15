MİT'ten Metina'ya nokta operasyonu: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün sözde sorumluların da saklandığı inler, yerle bir edildi. MİT'in, Irak'ın Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda örgütün sözde sorumlularından Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
00:19
00:24
01:13
CHP'li İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propangandası yapıldı | Video 14.01.2024 | 22:36
04:25
Hasan Dağı’nda düşüp yaralan dağcı kadın helikopterle böyle kurtarıldı 14.01.2024 | 22:24
03:35
01:00
Hollanda’da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı 14.01.2024 | 22:24
00:46
Malta bandıralı gemide kaybolan Türk denizciyi arama çalışmaları sürüyor 14.01.2024 | 21:29
02:11
02:50
SON DAKİKA | MİT Suriye'de terör hedeflerini vurdu 14.01.2024 | 19:25
01:34
Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonucu böyle yakalandı 14.01.2024 | 17:50
02:20
08:14
Suriye tarafından Şanlıurfa’ya havan mermisi atıldı | Video 14.01.2024 | 14:35
22:56
Pençe-Kilit şehitlerimiz için memleketlerinde tören | Video 14.01.2024 | 13:57
15:05
Türkiye şehitlerini uğurluyor | Video 14.01.2024 | 13:10
00:52
PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel'e methiyeler | Video 14.01.2024 | 12:56
01:45
01:34
Kahramanlarlar-42 Operasyonları devam ediyor | Video 14.01.2024 | 09:07
06:54
Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj: "Vatan bize emanet" | Video 14.01.2024 | 09:16