Video Haber MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video

05.05.2023 | 10:20

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK’nın elebaşları ve yöneticilerine yönelik sınır ötesindeki operasyonlara aralıksız devam ediyor. Türkiye’de sokak eylemlerinde güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katıldıktan sonra Kuzey Irak’a kaçan PKK’nın sözde Özel Güç Lojistik sorumlusu Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven MİT tarafından Irak Gara’da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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