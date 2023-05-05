MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK’nın elebaşları ve yöneticilerine yönelik sınır ötesindeki operasyonlara aralıksız devam ediyor. Türkiye’de sokak eylemlerinde güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katıldıktan sonra Kuzey Irak’a kaçan PKK’nın sözde Özel Güç Lojistik sorumlusu Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven MİT tarafından Irak Gara’da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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