Video Haber MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon | Video
MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon | Video

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon | Video

07.05.2023 | 10:06

MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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