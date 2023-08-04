MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! PKK/KCK'nın kritik ismi etkisiz | Video
MİT, terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan, PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirdi.
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