Molotoflu eylem hazırlığı yapan PKK/KCK yanlısı 2 kişi yakalandı | Video

Mersin’de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha öncede eylem yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarına eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı.

Mersin'de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha öncede eylem yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarına eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha önceden eylem yapan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK yanlısı 2 kişiyi belirledi.

Ekiplerin düzediği operasyonla Ö.S. ve D.G. isimli şüphelileri gözaltına alındı.