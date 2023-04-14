Motosiklet hırsızı tutuklandı | Video
Kocaeli Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığının şüphelisi emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Adli mercilere sevk edilen Y.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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