Motosiklet hırsızı tutuklandı | Video
Kocaeli Gebze ilçesinde meydana gelen bir motosiklet hırsızlığı ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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