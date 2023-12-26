Motosiklet sürücüsünü kaskla darp eden şahıs yakalandı
Bursa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskıyla darp eden şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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