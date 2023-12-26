Video Haber Motosiklet sürücüsünü kaskla darp eden şahıs yakalandı
Motosiklet sürücüsünü kaskla darp eden şahıs yakalandı

Motosiklet sürücüsünü kaskla darp eden şahıs yakalandı

26.12.2023 | 20:08

Bursa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskıyla darp eden şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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