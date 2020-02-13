Video Haber Motosikletli, polisi metrelerce yerde sürükledi! | Video

Motosikletli, polisi metrelerce yerde sürükledi! | Video

Motosikletli, polisi metrelerce yerde sürükledi! | Video
13.02.2020 | 10:18

Hindistan'da motosikletli bir sürücü polisi 500 metre yerde sürükledi. Durdurmaya çalıştığı bir motosikletli tarafından yüzlerce metre sürüklendi. Görüntülerin adresi Hindistan'ın kuzeyinde bir polis memuru trafik yasalarını ihlal eden motosikletliyi durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Motosiklette bulunan 3 genç dur denmesine rağmen durmayınca polis de motosiklettekilere sarıldı. Şüpheliler polisten kaçmak için hızlandı. Polis memurunu da yaklaşık 500 metre sürükledi. Kimliği belirlenen sürücü tutuklandı.

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