MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör yuvalarının vurulduğunu, operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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