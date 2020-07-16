MSB, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği anları paylaştı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:19
İmam Hatipli öğrenciden 2020 LGS'de büyük başarı | Video 16.07.2020 | 17:25
00:29
MSB, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği anları paylaştı! | Video 16.07.2020 | 17:21
00:36
03:26
Bakırköy’de zincirleme trafik kazası | Video 16.07.2020 | 15:40
01:00
Rize'de yaşanan heyelan anı kamerada | Video 16.07.2020 | 15:40
01:33
00:42
Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine devam edildi | Video 16.07.2020 | 15:00
02:31
03:33
04:27
02:10
Sokak ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 16.07.2020 | 14:41
02:00
01:19
02:06
CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü | Video 16.07.2020 | 14:07
00:41
00:55
09:10
Muhalefet Ayasofya Camii kararını neden eleştiriyor? | Video 16.07.2020 | 13:37
02:52
13:11
MSB: Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.