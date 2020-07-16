Video Haber MSB, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği anları paylaştı! | Video

MSB, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği anları paylaştı! | Video

MSB, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği anları paylaştı! | Video
16.07.2020 | 17:21

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MSB: Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

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