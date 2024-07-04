MSB: “57’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren bin 327 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” | Video 04.07.2024 | 12:11 Milli Savunma Bakanlığı 57’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren bin 327 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla; 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren bin 327 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 3 Temmuz'da icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılmış, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.Hudut hattının tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 29 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 216 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 63 bin 433'e ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:"Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' kapsamında, Donanma Komutanımız Koramiral Kadir Yıldız'ın 8-9 Temmuz tarihlerinde Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret etmesi planlanmaktadır."İsrail'in vahşi saldırılarına devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Masum Filistin halkının çığlıkları tüm dünya tarafından hâlâ duyulmamakta ve görmezden gelinmektedir. İsrail'in saldırılarını bölgeye yayma girişimleri ciddi tehdit oluşturmaktadır. Çatışmaların bölge ülkelerine yansımasının hiç kimsenin yararına olmayacağı ve durumu daha karmaşık hâle getireceği açıktır. Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları, Filistin meselesinin çözümü ve bölgede sükûnetin tesis edilmesi için bir kez daha üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz" şeklide konuştu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek verdiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, "Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 17 helikopter ile 627 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır. 27 Haziran'da Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağımız ile Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve 6 refakatçisi ülkemize getirilmiştir" ifadelerini kullandı.Tuğamiral Aktürk ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ve Seyyar Havan Tespit Radarının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.Personel ve askerî öğrenci alım faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini kapsamındaki başvurular, 30 Haziran itibarıyla tamamlanmış olup aday değerlendirme süreci devam etmektedir. Millî Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri" 20 Temmuz'a kadar sürecektir" açıklamasında bulundu.Bedelli askerlik tutarına ilişkin açıklamada bulunan Tuğamiral Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır" şeklinde konuştu.Suriye'de yaşanan son olaylarMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de Türkiye aleyhine yaşanan olaylarla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:"Suriye'de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Şu an Suriye harekat alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur."Suriye ile ilişkilerBakanlık kaynakları, Türkiye ve Suriye arasındaki son açıklamalar sonrası sahadaki son duruma ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:"Türkiye, meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir."25 bin uzman alımı süreciBakanlık kaynakları, TSK'ya 25 bin Uzman Erbaş temini ile ilgili sorulara da "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024-2 Dönem) Uzman Erbaş Temini kapsamında; 03-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 115 bin 883 adayın başvurusu alınmış, adayların değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu rakam talebin neredeyse 5 katına tekabül etmektedir. Müteakip süreç; Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Sağlık Muayene İşlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri ve Sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır" cevabını verdi.Suudi Arabistan Savunma Bakanının ziyaretiBakanlık kaynakları, Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın Ankara ziyaretine ilişkin sorulara da şu cevabı verdi:"Suudi Arabistan, bölgemizin önemli bir aktörüdür. Suudi Arabistan ile askeri ilişkileri ve savunma sanayii alanlarında iş birliğini geliştirmeye önem veriyoruz. Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında kendi yerli üretimini artırma hedefi doğrultusunda müşterek projeler üzerinde çalışmayı arzu ediyoruz. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman El-Suud'un ülkemizi ziyareti ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunma imkânı yaratmıştır."TSK'daki kanunlardaki değişiklikBakanlık kaynakları, TSK ile ilgili bazı kanunlarda yapılan değişiklerin neler getirdiğine dair sorulara şu cevapları verdi:"Bu düzenlemelerin çoğu uyum kapsamında daha önce yönetmelik ile düzenlenen hususların kanunla düzenlenmesinden ibarettir. Yeni olarak ilgili kanunlara eklenen hususlardan önem arz eden bir kaçından bahsedecek olursak; Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, radyo, televizyon, internet, sosyal medya vb. vasıta yoluyla yayınlanması veya açıklanmasıyla oluşabilecek güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi amaçlanmakta, uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda mahkemelerce denetlenebilmesine imkân sağlanmakta, uzman çavuşlarımızın görev ihtiyacından dolayı kullanamadıkları yıllık izinlerini subay ve astsubaylarda olduğu gibi altmış günü geçmemek üzere müteakip sene içinde kullanabilmeleri sağlanmakta, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların kanunla düzenlenmesi sağlanmaktadır."Tasarruf tedbirleri kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşlarıBakanlık kaynakları, tasarruf tedbirleri kapsamında Solotürk ve Türk Yıldızlarının milli bayramlarda gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarının iptal edildiğine dair sorulara "Yurt dışı hava gösterileri mevcut programda planlandığı gibi icra edilecektir. 20 Temmuz'da KKTC'de Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK uçuşları icra edilecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumhurbaşkanlığı programına göre planlanmaya devam etmektedir. Yurt içinde yukarıda yazılı olanlar haricinde uçuşlar icra edilmeyecektir" yanıtını verdi.