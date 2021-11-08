MSB açıkladı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.