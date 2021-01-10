MSB açıkladı: 43 operasyonda 226 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir ay içinde 8’i büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildi, operasyonlarda 226 terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlar gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir ay içinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildi, operasyonlarda 226 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.