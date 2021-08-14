MSB açıkladı! Göktürk-1 Keşif Uydusu'nun çektiği o görüntüler arama-kurtarma çalışmalarında kullanılacak | Video

Milli Savunma Bakanlığı Göktürk-1 Keşif Uydusu'nun Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından bölgeyi havadan görüntülediğini ve çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılacağını açıkladı.