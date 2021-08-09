Video Haber MSB bu görüntülerle açıkladı! 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

MSB bu görüntülerle açıkladı! 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

MSB bu görüntülerle açıkladı! 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video
09.08.2021 | 13:01

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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