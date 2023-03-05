Video Haber MSB çocuklarla yakından ilgilenmeye devam ediyor | Video
MSB çocuklarla yakından ilgilenmeye devam ediyor | Video

MSB çocuklarla yakından ilgilenmeye devam ediyor | Video

05.03.2023 | 20:33

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremden etkilenen çocuklara acılarını unutturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinden depremzede çocuklara yönelik çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bitlis’te konuşlu 10’uncu Komando Tugayımız, Adıyaman’da depremzede çocuklarımıza depremin etkisini unutturabilmek için kitap ve oyuncaklar dağıtarak onlarla yakından ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

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