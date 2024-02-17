Video Haber MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video

17.02.2024 | 12:16

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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