Son Dakika: MSB görüntüleri paylaştı: Pençe-Kilit operasyonu'nda teröristler böyle imha edildi | Video
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Son dakika haberi: Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada öldürülen terörist sayısının 63'e çıktığı bildirildi. Görüntüler de paylaşıldı.