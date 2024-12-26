MSB duyurdu: "Son bir haftada 62 terörist etkisiz hâle getirildi" | Video 26.12.2024 | 12:16 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması gerektiğini ifade eden Tuğamiral Aktürk, "Suriye'deki yeni yönetimin tek ordu çağrısını ve çalışmalarını desteklediğimizi, Suriye yönetimiyle terörle mücadele konusunda ortak çalışma arzusunda olduğumuzu, Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK/YPG ve uzantıları dâhil hiçbir terör oluşumuna yer olmadığını ve bunlara izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonların kararlılıkla devam ettiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 17'si Irak, 55'i Suriye harekât alanlarında olmak üzere birliklerimize yönelik 72 taciz ve saldırı girişiminde bulunulmuştur. Bölgedeki sivillere de zarar veren bu taciz ve saldırılara anında ve misliyle verilen karşılık ve devam eden operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 62 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 21'e (Irak bin 464 / Suriye bin 557) ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Tuğamiral Aktürk, geçen hafta içerisinde 2 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu ve Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Hudut hattında etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirler alındığını hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 85 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 830 olmuştur. Son bir haftada engellenen 527 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 95 bin 340'a ulaşmıştır" diye konuştu.

Ayrıca Tuğamiral Aktürk, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın bugün Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile görüşeceğini açıkladı.

İsrail'in saldırılarına yönelik konuşan Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail'in, 13 yıldan fazla süren iç savaşın yıkıcı etkilerini atlatmaya çalıştığı bir dönemde Suriye'ye yönelik müdahalesine son vermesi, Lübnan'la imzalanan ateşkes anlaşmasına tümüyle uyması ve Gazze'de ateşkesi bir an evvel kabul etmesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Bir yıldan uzun bir zamandır yoğun bombardıman altında yaşayan Filistin halkı şimdi de açlık ve bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıyadır. Yaşananları uluslararası toplum artık görmezden gelmemelidir. Bölgemizde barış ve istikrarın hâkim olması ve Filistin halkının uğradığı mezalimin sona ermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

Yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Yeni Nesil Fırtına Obüsü envantere alınmış, 122 mm Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Fırlatma Aracının, 40 mm Tamburalı Bombaatar ile, Sırt Tipi Karıştırma Sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"NATO müttefikimiz İspanya ile 'Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik Mutabakat Zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında 20 Aralık'ta imzalanmıştır. Bu tarihî anlaşmadan dolayı Savunma Sanayii Başkanlığımızı ve emeği geçenleri bir kez daha kutluyoruz."

Personel ve askerî öğrenci alım faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini ifade eden Tuğamiral Aktürk, "23 Aralık'ta başlayan '2024 Yılı Millî Savunma Bakanlığında İstihdam Edilmek Üzere Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan İşçi Temini' başvuruları yarın sona erecektir. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine personel alımı kapsamında 28 Kasım'da başlayan 'Sözleşmeli Personel Temini' başvuruları 28 Aralık'a kadar, 20 Aralık'ta başlayan 'Memur Temini' başvuruları ise 20 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecektir. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında 23-24 Aralık'ta Adana'da gençlerimizle bir araya gelinmiştir. Bu çerçevede bugün ve yarın da Şanlıurfa'daki fuara iştirak edilmektedir. Millî Savunma Bakanlığı olarak Şubat ayında Çanakkale, Konya, Antalya ve Manisa'da; Nisan ayında ise Van, Samsun, Erzurum, Giresun, Malatya ve Kocaeli'de düzenlenecek Bölgesel Kariyer Fuarları'na katılım sağlanacak ve Bakanlığımızın temin faaliyetleri anlatılacaktır" diye konuştu.

Yeni yıl mesajında bulunan Tuğamiral Aktürk, "2025 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, başarı ve mutluluk; bölgemize ve dünyaya ise daha fazla barış, huzur ve istikrar getirmesi temennisiyle milletimizin yeni yılını en içten dileklerimizle şimdiden kutluyoruz" dedi.

SURİYE'NİN YENİ DÖNEMİNDE TSK'NIN ROLÜ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise yeni dönemde Suriye'nin savunma ve güvenliğine destek kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünün ne olacağına dair sorulara şu cevabı verdi:

"Komşumuz Suriye'deki yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirme çabalarını takip ediyor ve destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla girişimlerde bulunulacaktır. Bu çerçevede, savunma alanındaki işbirlikleri, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. TSK, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde hazırlıklarımız devam ediyor. Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında muhataplarımızla karşılıklı görüşmeler yaparak hazırlanacak yol haritasına göre hareket edilecektir."

SURİYE'DE SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine "Suriye'de yeni bir döneme girilmiştir. Suriye artık Suriyelilerindir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz yine Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olacağız. Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu'ndadır. Terör örgütü son çırpınışlarını yaptığından bilinçli bir dezenformasyon yaparak kamuoyunda algı yaratmaya çalışmaktadır. Terör örgütü tarafından bu bölgelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamaların sahadaki gerçeklikle ilişkisi yoktur. Kendini iyi bir durumda göstermeye çalışan terör örgütünün yalanlarına inanmamak gerekmektedir. PKK/YPG terör örgütü ya silah bırakacak ya da yok olacaktır. Terör örgütünün içinde yer alan ve Suriye vatandaşı olmayanlar Suriye'yi terk edecekler. Suriye vatandaşı olanlar da silahı bırakacak ve yeni sisteme entegre edilip edilmeyecekleri veya nasıl entegre edilecekleri Suriye yönetimi tarafından belirlenecektir. Yaptığımız açıklamalarla ve yeni Suriye yönetimiyle gerçekleşen görüşmelerde terör örgütünün silah bırakmaktan başka şansı olmadığını, bu konuda kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu aktarıyoruz. Bu konuda yeni Suriye yönetimi ile fikir birliğinde olduğumuzu müşahade etmekteyiz" cevabını verdi.

FRANSIZ SAVAŞ UÇAĞININ KKTC HAVA SAHASINI İHLALİ

Bakanlık kaynakları, Fransa'ya ait bir savaş uçağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Fransa'ya ait uçuşların bölgede yakından takip edildiği ve koordine içerisinde bulunulduğunu ifade etmek isteriz. Bahse konu olay hakkında Fransa Askeri Ataşesi Bakanlığımıza davet edilmiş ve bölgedeki hassasiyetlerimiz aktarılmıştır. İletişim kanalları açık tutularak Fransız muhataplarımızla gerekli değerlendirme yapılmaktadır. Uluslararası hukuka aykırı şekilde yapılan tüm faaliyetlere karşı KKTC'nin güvenliğinin sağlanması, hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gereken tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edeceğiz."

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NUN TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Teğmenlerle ilgili 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek toplantıya ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Yüksek Disiplin Kurulu, 16 Ocak'ta Teğmenlerin durumunu değerlendirmek üzere toplanacaktır. Şu anda Teğmenlerin savunmaları alınmaktadır. YDK'nın bütün verileri değerlendireceği gün 16 Ocak'tır. 16 Ocak'ta karar verilmesi durumunda, hazırlanacak 'gerekçeli karar' sonrasında kamuoyu ile paylaşılması beklenmektedir."